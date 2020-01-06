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Seyrüsefer ödemeyene yaptırım kapıda…

06 Ocak 2020 Pazartesi 21:59
Seyrüsefer ödemeyene yaptırım kapıda…

Maliye Bakanlığı yeni yürürlüğe koyduğu karar ile devlete vergi borcu olanların yanı sıra seyrüsefer borcu olan vatandaşlara da borcu yoktur yazısı alamayacak.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre bir süre öncesine kadar seyrüsefer ile ilgili ödenmemiş borçlar vergi borçları kapsamında muamele görmüyordu.

Son dönemlerde yapılan polis denetimlerinde yollarda seyreden araçların ortalama yüzde 30’unun yol izni olmaması Bakanlar Kurulu’nun bu yönde tedbir almasını gerektirdi.

Son günlerde başlayan “Yol yoksa seyrüsefer da yok” kampanyası ile piyasadaki seyrüsefersiz araç sayısının daha da artması bekleniyor.

Sigorta çıkartamayacak…

Bir başka tedbir ise araç sigortası çıkarmak isteyen vatandaşlardan bundan böyle geçerli yol izni istenecek. Seyrüsefer ödemesini yapamayan vatandaşa sigorta poliçesi çıkarılmayacak.

Mal alamayacak, mal satamayacak

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgiler kapsamında alınan bu kararlarla devlete borucu olan vatandaşlar mal alamayacak, mal satamayacak, tapuda herhangi bir devir işlemi yapamayacak. Seyrüsefer borcu da vergi borcu kapsamında işlem görecek.

Yorumlar
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Gibri 2020-01-06 22:15:20

Baas rejimi , Saddam Esad Kaddafi ve Recep in ülkelerinde olablar artık burda oluyor.

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Mert 2020-01-06 22:18:49

Siz yolları yapın sonra ödeycetim .1974 den beri parayı peşin alıp yol yapmayan bu işgal altındaki zavallı hükümetler her bayramda Tankları asvaltın üstünden geçirmeyi bilirler !

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Kemal 2020-01-06 23:39:19

Bunlar güzel şey ler bravo ama beni vergi dairesinde dayım varsa yada asker arkadaşım alırım çünkü alanlar Var yaz be Gündemkıbrıs da gortma sende bilin bunların olduğunu . Düşün adam park cezası yazıyor bu ülkede yazılanı haberi olmuyor mahkeme kağıdı gelene kadar beyler seçim yakın sanırım 3 bir arada seçim 12 nisan 2020 de

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Ertaç 2020-01-06 23:47:18

Hala gavurun yollarını kullanıyoruz,tamir vakti gelmediği acaba ?

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İso 2020-01-06 23:47:31

VAllaha güzel karar ama so bir yıl borcu olup da borcu yok yazısı alanlar tesbit edsin bu kararı alan bakan canımızı yesin ha böylesi birşe tesbit edildi taktirde yaptırımını da açıkladı cnm yesin

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