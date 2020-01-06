Seyrüsefer ödemeyene yaptırım kapıda…

Maliye Bakanlığı yeni yürürlüğe koyduğu karar ile devlete vergi borcu olanların yanı sıra seyrüsefer borcu olan vatandaşlara da borcu yoktur yazısı alamayacak.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre bir süre öncesine kadar seyrüsefer ile ilgili ödenmemiş borçlar vergi borçları kapsamında muamele görmüyordu.

Son dönemlerde yapılan polis denetimlerinde yollarda seyreden araçların ortalama yüzde 30’unun yol izni olmaması Bakanlar Kurulu’nun bu yönde tedbir almasını gerektirdi.

Son günlerde başlayan “Yol yoksa seyrüsefer da yok” kampanyası ile piyasadaki seyrüsefersiz araç sayısının daha da artması bekleniyor.

Sigorta çıkartamayacak…

Bir başka tedbir ise araç sigortası çıkarmak isteyen vatandaşlardan bundan böyle geçerli yol izni istenecek. Seyrüsefer ödemesini yapamayan vatandaşa sigorta poliçesi çıkarılmayacak.

Mal alamayacak, mal satamayacak

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgiler kapsamında alınan bu kararlarla devlete borucu olan vatandaşlar mal alamayacak, mal satamayacak, tapuda herhangi bir devir işlemi yapamayacak. Seyrüsefer borcu da vergi borcu kapsamında işlem görecek.