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Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatılacak

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresinin uzatılacağı bildirildi.

25 Ocak 2022 Salı 18:56
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Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresi uzatılacak
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmi affın süresinin uzatılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer borçlarına gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri yapılan ödemeler için geçerli olacağı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kanun hükmündeki kararnameye göre, Koronavirüs salgınına karşı ülkede yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde gecikme zammı alınmayacak.

Buna ek olarak ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edileceği aktarıldı.

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