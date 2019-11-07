Seyrüsefere zam kapıda!

KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020 bütçesinde seyrüsefere %33.52 oranında zam öngörüldüğünü açıkladı.
İşte o paylaşım: “Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor 2020 bütçesinde. 10 aylık enflasyon %10.71 iken bu da demektir ki 2020'de Motorlu Taşıtlar Vergisine yani seyrüsefere Hükümet %30'dan fazla zam yapacaktır. Anlaşılan Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu krizin bedelini yüksek vergiler ile vatandaşa ödettirmeye hazırlanıyor.”
Çok komik hanginiz geçerse gecsin hepiniz aynî vatandaşı düşünen yok çok ayıp
şerefsizler
ödeyenin çıktınıııı lan
zam hukumeti ubp-hp
noldu..gene memurlarin 13. maasi cikismadi?
Süper yollara süper zam yürü be goncalos