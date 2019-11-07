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Seyrüsefere zam kapıda!

"Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor"

07 Kasım 2019 Perşembe 10:21
Seyrüsefere zam kapıda!

KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020 bütçesinde seyrüsefere %33.52 oranında zam öngörüldüğünü açıkladı.

İşte o paylaşım: “Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor 2020 bütçesinde. 10 aylık enflasyon %10.71 iken bu da demektir ki 2020'de Motorlu Taşıtlar Vergisine yani seyrüsefere Hükümet %30'dan fazla zam yapacaktır. Anlaşılan Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu krizin bedelini yüksek vergiler ile vatandaşa ödettirmeye hazırlanıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Devrim Barçın
Yorumlar
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Haha 2019-11-07 11:45:18

Çok komik hanginiz geçerse gecsin hepiniz aynî vatandaşı düşünen yok çok ayıp

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? 2019-11-07 11:55:45

şerefsizler

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Vatandaş 2019-11-07 11:25:01

ödeyenin çıktınıııı lan

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hahahah 2019-11-07 12:07:05

zam hukumeti ubp-hp

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dervis 2019-11-07 12:38:42

noldu..gene memurlarin 13. maasi cikismadi?

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Olmasam olmazdın 2019-11-07 15:24:29

Süper yollara süper zam yürü be goncalos

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