Seyrüsefere zam kapıda!

KTAMS Genel Sekreteri Devrim Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020 bütçesinde seyrüsefere %33.52 oranında zam öngörüldüğünü açıkladı.

İşte o paylaşım: “Maliye Bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi gelirlerinde 2019'a göre %33.52 artış öngörüyor 2020 bütçesinde. 10 aylık enflasyon %10.71 iken bu da demektir ki 2020'de Motorlu Taşıtlar Vergisine yani seyrüsefere Hükümet %30'dan fazla zam yapacaktır. Anlaşılan Maliye Bakanı Sn. Olgun Amcaoğlu krizin bedelini yüksek vergiler ile vatandaşa ödettirmeye hazırlanıyor.”