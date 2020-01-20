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'Seyrüseferini online ödeyene yüzde 5 indirim'

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:43
'Seyrüseferini online ödeyene yüzde 5 indirim'

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) devreye girdiği 6 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar geçen 15 günlük süre zarfında internet üzerinden yapılan işlem sayısının bin 500 sınırını geçtiği açıklandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; sistemin oturmasıyla birlikte bu işlem hacminin artmasını, yapılacak işlemlerin daha fazla oranlarda sanal ortama kaymasının öngörüldüğü kaydedildi.

Maliye Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar çerçevesinde, seyrüsefer işlemlerini internet üzerinden (online) yaptıran vatandaşlara ek yüzde beş (%5) ek indirim uygulamasının da yakında hayata geçirileceği bildirildi. Bu uygulamanın yanı sıra araç satış galerilerinin kendi kodlarıyla oluşturulacak portal üzerinden online araç kaydı yapabilecekleri sistem ile ilgili çalışmanın, yakın zamanda hayata geçirileceği belirtildi. Şubat ayı itibarıyla ihale süreci başlatılacak araç muayene istasyonlarının, randevu dahil tüm işlemlerinin yapılabileceği, ayrıca seyrüsefer ve sigorta gibi işlemlerin de takip edilip yapılabileceği bir cep telefonu uygulamasının da tamamlanma seviyesine ulaştığı açıklandı.

 

Anahtar Kelimeler:
SeyrüseferiIndirim
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bet office 2020-01-20 17:16:47

Var mı artırannn. Ödemeyenlere ne Yapacan be TOLGAAA HAAAAA?

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  2020-01-20 17:39:42

Allah razı olsun :)

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