Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı

Sezai Sezen koronavirüse yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı....

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:13
683 Okunma
Sezai Sezen koronavirüse yakalandı

Sezen'in açıklaması şöyle:

"Değerli dostlarım herkese sağlıklı günler diliyorum. Maalesef çağımızın hastalığı olan Covid 19 la alakalı , pazar günü test yaptırdım ve bugün itibariyle testimin pozitif çıkması üzerine sabah pandemi hastahanesine gittim. Hastahanede öncelikle akciğer filmim çekildi ve çok şükür ki ciğerlerimde hiç bir sorun yok. Tabii ki çift aşı yaptırmış olmam hastalığı hafif atlatıyor olmamda önemli bir etken. İnşaallah bu süreci hafif olarak atlatabilirim. Ve aşı yaptırmayanlara tavsiyem lütfen aşınızı yaptırın zira anlaşılıyor ki bu hastalık zamanla hepimizi yakalayacak.

Şu an kolumda Türkcell bilekliğim (güzel bir uygulama) 10 gün boyunca evde karantinadayım. Ama online olarak çalışmaya devam. Çok şükür sağlığım gayet iyi. Tüm hasta olanlara acil şifalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.

Öyle bir andı bu resim Hastalıkta olsa yüzümüzden gülümseme kalbimizden merhamet eksik olmasın"

Son Güncelleme: 16.08.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Sezai SezenKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş devlet dairesinde kilitli kaldı
Vatandaş devlet dairesinde kilitli kaldı
“Bir saatlik kesinti mi? Yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? Doğru soruyorum”
“Bir saatlik kesinti mi? Yoksa tamamen karanlığa bırakmak mı? Doğru soruyorum”
Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal
Saner açıkladı: Güven Yapı’ya arazi kiralama kararı iptal
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim