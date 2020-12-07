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SEZEN: “FARKINDALIĞI ARTIRMAK, ÇEKİNCELERİ GİDERMEK GEREK”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK) ile Thalassaemia Derneği iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenledi.

07 Aralık 2020 Pazartesi 09:49
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SEZEN: “FARKINDALIĞI ARTIRMAK, ÇEKİNCELERİ GİDERMEK GEREK”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK) ile Thalassaemia Derneği iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenledi.

5 Aralık’ta kutlanan “Dünya Gönüllüler Günü” nedeniyle düzenlenen etkinlikte gönüllü vatandaşlar kan bağış aracında bağışta bulundu.

Verilen bilgiye göre, Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, etkinliğe katkılarından ötürü KKTK Genel Başkanı Sezen’e teşekkür plaketi takdim etti.

SEZEN: “FARKINDALIĞI ARTIRMAK, ÇEKİNCELERİ GİDERMEK GEREK”

Etkinlikte konuşan Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, yılda ortalama 5 bin ünite kan topladıklarını ve Sağlık Bakanlığı’na teslim ettiklerini söyledi.

Ülkede kana ihtiyaç olduğunu belirten, hastanelerin kana ihtiyaç duyan hastalarla dolu olduğunu ifade eden Sezen, bu konudaki farkındalığı artırmak, kan bağışı konusunda çekinceleri olan vatandaşların çekincelerini gidermek gerektiğini kaydetti.

Sezen, toplumun bağış konusunda duyarlı ve hassas olduğunu belirterek, bu bağışa katkı koyan gönüllülere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na da teşekkür etti.

Kızılay’ın çalışmalarına da değinen Sezen, hastanelere yoğun bakım yatağı ve bazı ekipmanlar konusunda yardım yaptıklarını ifade ederek, Kızılay farkındalık projesi kapsamında okullara ilk yardım dolapları hazırladıklarını, ihtiyaçlı ailelere gıda kolileri sağladıklarını aktardı.

“KISA SÜREDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KURUMSAL YAPIYA KAVUŞMA HEDEFİNDEYİZ”

Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, şunları da kaydetti:

“Ana hedefimiz şubeleri, gönüllü ordusu, alt yapısı ve tüzüğüyle kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nı sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşturmaktır. Hedeflerimiz arasında Kan Yasası da var. Düzenli kan bağışçılarını da artırmalıyız. Yakın gelecekte bağışçı takip sistemi oluşturmak istiyoruz. Sadece gıda dağıtımı ve iftar yemekleri ile anılmak istemiyoruz. Bunlar zaten görevlerimiz arasındadır.”

Bağışçıların sayılarını buna bağlı gelirleri de artırma hedefinde olduklarını kaydeden Sezen, bağışçılardan topladıkları katkıların ihtiyaç sahiplerine adil şekilde dağıtılmasına verdikleri öneme dikkat çekti.

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