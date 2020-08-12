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Şezlong ücretleri 5 TL’yi, oto-park ücreti 3 TL’yi “geçemez”

Bakanlar Kurulu, “Plaj Hizmetlerinin Kullanım Ücretlerine İlişkin Emirname"sini yayınladı. Buna göre plaj işletmeleri; şezlong, duş gibi hizmetlerden her biri için en fazla 5 TL, oto-park içinse araç başı en fazla 3 TL ücret alabilecek.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:46
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Şezlong ücretleri 5 TL’yi, oto-park ücreti 3 TL’yi “geçemez”

11 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan emirname kapsamında, “yüz metrelik kıyı şeridi içerisinde düzenlenmiş olan işletmelerin  ”duş, kabin, şemsiye, şezlong" hizmetleri için  talep edeceği ücretin 5 TL'yi, otopark ücretinin ise 3 TL'yi aşamayacağı belirtildi.

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