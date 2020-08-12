Şezlong ücretleri 5 TL’yi, oto-park ücreti 3 TL’yi “geçemez”

Bakanlar Kurulu, “Plaj Hizmetlerinin Kullanım Ücretlerine İlişkin Emirname"sini yayınladı. Buna göre plaj işletmeleri; şezlong, duş gibi hizmetlerden her biri için en fazla 5 TL, oto-park içinse araç başı en fazla 3 TL ücret alabilecek.