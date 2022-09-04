Sezonun Son Yelken Yarışlarında Heyecan Zirve Yaptı

Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK) Akdeniz Yelken Kulübü, (AYK) Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü’nün (GSSK) 38 kişiden oluşan kız ve erkek sporcularının katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.
Sezon başında Güçver Su Sporları Kulübü, Mağusa ve Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü’nde gerçekleşen ilk iki yarış gibi, son yarış da heyecanlı çekişmelere sahne oldu.
3.ayak yarış sonuçları şöyle oluştu:
|
Optimist Erkek Sınıfı
|
Derece
|
Junior Klasman
|
Kulübü
|
Derece
|
Genel Klasman
|
Kulübü
|
1
|
Julian Uman
|
GDK
|
1
|
Hugo Bora Sanlı
|
GDK
|
2
|
Lev Platonov
|
AYK
|
2
|
Doruk Tunceri
|
GDK
|
3
|
Rüzgar Direl
|
GAYIK
|
3
|
Julian Uman
|
GDK
|
Optimist Kız Sınıfı
|
Derece
|
Junior Klasman
|
Kulübü
|
Derece
|
Genel Klasman
|
Kulübü
|
1
|
Elay Kanioğulları
|
GDK
|
1
|
Ada Ekşi
|
GAYIK
|
2
|
Bermet Orozbeava
|
GDK
|
2
|
Elay Kanioğulları
|
GDK
|
3
|
Karen Efe
|
GDK
|
3
|
Lir Atak
|
GAYIK
|
Laser Erkek Sınıfı
|
Derece
|
U 19 Klasman
|
Kulübü
|
Derece
|
Genel Klasman
|
Kulübü
|
1
|
İlya Malini
|
AYK
|
1
|
İlya Malini
|
AYK
|
2
|
Doğa Direl
|
GAYIK
|
2
|
Doğa Direl
|
GAYIK
|
3
|
Daniel Uman
|
GDK
|
3
|
Daniel Uman
|
GDK
|
Laser Kız Sınıfı
|
Derece
|
U 19 Klasman
|
Kulübü
|
Derece
|
Genel Klasman
|
Kulübü
|
1
|
Eda Şevket
|
GDK
|
1
|
Eda Şevket
|
GDK
|
2
|
Sophie Tay
|
GDK
|
2
|
Sophie Tay
|
GDK
|
3
|
Havva Güçver
|
GSSK
|
3
|
Havva Güçver
|
GSSK
Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı, madalya töreninde tüm sporcuları, kulüp antrenörlerini ve hakemleri kutlayarak, federasyon adına teşekkür etti.
Havalı, yaptığı konuşmada adamızdaki Yelken sporuna olan ilgilinin her geçen gün artarak devam ettiğini, sporcuların kendilerini geliştirdiğini, bir deniz ülkesi olarak bunun memnuniyet verici olduğunu, daha çok sporcunun yetişerek, uluslararası alanlarda başarılar elde etme hedefi ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.