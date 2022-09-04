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Sezonun Son Yelken Yarışlarında Heyecan Zirve Yaptı

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu’nun düzenlediği yaz sezonunun son optimist ve lazer yelken yarışları Akdeniz Yelken Kulübü ev sahipliğinde Girne Marina tesislerinde tamamlandı.

04 Eylül 2022 Pazar 17:41
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Sezonun Son Yelken Yarışlarında Heyecan Zirve Yaptı


Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü,(GDK) Akdeniz Yelken Kulübü, (AYK) Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü (GAYIK) ve Güçver Su Sporları Kulübü’nün (GSSK) 38 kişiden oluşan kız ve erkek sporcularının katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

Sezon başında Güçver Su Sporları Kulübü, Mağusa ve Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü’nde gerçekleşen ilk iki yarış gibi, son yarış da heyecanlı çekişmelere sahne oldu.

3.ayak yarış sonuçları  şöyle oluştu:

Optimist Erkek Sınıfı

Derece

Junior Klasman

Kulübü

Derece

Genel Klasman

Kulübü

1

Julian Uman

GDK

1

Hugo Bora Sanlı

GDK

2

Lev Platonov

AYK

2

Doruk Tunceri

GDK

3

Rüzgar Direl

GAYIK

3

Julian Uman

GDK

Optimist Kız Sınıfı

Derece

Junior Klasman

Kulübü

Derece

Genel Klasman

Kulübü

1

Elay Kanioğulları

GDK

1

Ada Ekşi

GAYIK

2

Bermet Orozbeava

GDK

2

Elay Kanioğulları

GDK

3

Karen Efe

GDK

3

Lir Atak

GAYIK

Laser Erkek Sınıfı

Derece

U 19 Klasman

Kulübü

Derece

Genel Klasman

Kulübü

1

İlya Malini

AYK

1

İlya Malini

AYK

2

Doğa Direl

GAYIK

2

Doğa Direl

GAYIK

3

Daniel Uman

GDK

3

Daniel Uman

GDK

Laser Kız Sınıfı

Derece

U 19 Klasman

Kulübü

Derece

Genel Klasman

Kulübü

1

Eda Şevket

GDK

1

Eda Şevket

GDK

2

Sophie Tay

GDK

2

Sophie Tay

GDK

3

Havva Güçver

GSSK

3

Havva Güçver

GSSK

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Başkanı Mehmet Salih Havalı, madalya töreninde tüm sporcuları, kulüp antrenörlerini ve hakemleri kutlayarak, federasyon adına teşekkür etti.

Havalı, yaptığı konuşmada adamızdaki Yelken sporuna olan ilgilinin her geçen gün artarak devam ettiğini, sporcuların kendilerini geliştirdiğini, bir deniz ülkesi olarak bunun memnuniyet verici olduğunu, daha çok sporcunun yetişerek, uluslararası alanlarda başarılar elde etme hedefi ile çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Yelken YarışlarıKKTCSporKıbrıs Türk Yelken
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