Şht. Sıhhiye Er Mustafa Girgin Konferans Salonu açıldı

Girne Askeri Hastanesi’ndeki konferans salonuna, Kıbrıs Barış Harekatı şehidi, er Mustafa Girgin’in ismi verildi.

Konferans salonunun açılış töreninde konuşan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Girne Askeri Hastanesi’nde değerli ve önemli hizmetler verildiğini söyleyerek, sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için çalışacaklarını belirtti.

Konferans salonunun hastane için anlamlı bir tesis olduğuna işaret eden Öztürk, toplantı ve eğitimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Sağlık personelinin kahramanca mücadeleler verdiğini, bu mücadelenin bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde devam ettiğini belirten Öztürk, hem doktorların hem de sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığını kaydetti.

(BRT/TAK)