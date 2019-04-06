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Şht. Turgut Ortaokulu Öğrencileri Paylaşım Mutfağına Gıda Desteğinde Bulundu

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:30
Şht. Turgut Ortaokulu Öğrencileri Paylaşım Mutfağına Gıda Desteğinde Bulundu
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Şehit Turgut Ortaokulu öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağına gıda desteğinde bulundu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Paylaşım Mutfağını ziyaret eden Şht. Turgut Ortaokulu öğrencileri toplamış oldukları gıda yardımlarını Paylaşım Mutfağı görevlilerine teslim etti. 

Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ayrıca paylaşım mutfağı ile ilgili öğrencileri bilgilendirerek sorularını cevapladı.

HARMANCI: “200 KİŞİYE GÜNDE BİR ÖĞÜN YEMEK SAĞLANIYOR” 

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Paylaşım Mutfağının dayanışma ile süren bir yapıda olduğunu vurgulayarak günde yaklaşık 200 kişiye bir öğün yemek verildiğini kaydetti. 

Dayanışmanın önemini vurgulayan Başkan Harmancı yardımların paylaşımı artırmak adına örnek olduğunu kaydetti. 

Çalışanların özveri ve emekleri ile mutfakta üç yıldır hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Harmancı yaptıkları katkıdan dolayı Şht. Turgut Ortaokulu öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti. 

UZUN: "PAYLAŞIM MUTFAĞI’NA KATKI YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Okul öğrencilerinin birçok sosyal projede yer aldığını söyleyen okul müdürü Cengiz Uzun, önemli bir amaca hizmet eden LTB Paylaşım Mutfağı’na yapılan katkının önemine vurgu yaptı.

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LTB Başkanı Mehmet HarmancıŞht. Turgut OrtaokuluPaylaşım MutfağıGıda DesteğiHaberGündemKıbrıs
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