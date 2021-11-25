Sibel Hançerli: MS hastalı için yetkililer bir an önce ilaç eksikliği sorununa bir çözüm bulmalılar

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli yazılı açıklama yaparak, tedavideki aksamaların MS hastalarının atak geçirmesine ve engellilik durumunun artmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

HANÇERLİ: “KAYNAK YOK SÖZLERİNİ DUYMAK DEĞİL İLAÇLARIMIZI İSTİYORUZ”

Hançerli açıklamasında, “Sesimizi duyun artık. İlaçlarımızı zamanında almak istiyoruz. Sağlığımızla oynamayın. ‘Kaynak yok” sözlerini duymak değil, hakkımızı, ilaçlarımızı istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

MS hastalarının uzun zamandır yaşadığı ilaç eksikliğinin dayanılmaz boyutlara geldiğinin altını çizen Hançerli “Temel ihtiyacımız ve hakkımız olan ilaca erişememek var olan sorunlarımızın tuzu biberi oldu. Zamanında alamadığımız ilaçlar sağlığımızın daha da bozulmasına neden olabilmektedir” dedi.

Haçerli, tedavideki aksamaların atak geçirilmesine ve engellilik durumunun artmasına neden olabileceğinin bilimsel bir gerçek olduğuna işaret ederek, “Yetkililer ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmeli ve bu ülkede Koronavirüs dışı hastalar olduğunu da hatırlamalıdır” dedi.