SİBEL: “MECLİS HÜKÜMETİ DENETLERKEN, HÜKÜMET MECLİSİ DENETLİYOR”

Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Siber programda yaptığı değerlendirmelerde, “Bakan olma ayrı bir meziyeti gerektirir, yönetimsel bir takım yeteneğe sahip olması gerekiyor” dedi.

Hükümetin Meclis’in çoğunluğu içinden çıktığını söyleyen Siber, “Meclis hükümeti denetleyecekken, hükümet meclisi gerektiriyor” dedi.

Meclis açıldıktan sonra Meclis Başkanı’nın seçilmesi gerekirken, bu makamın da hükümet pazarlığı içinde yer aldığından bu makamın seçilemediğini söyledi.