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Sibel Siber'den Barış Pınarı Harekâtı'na Destek

"Türkiye’nin sevinci, sevincimiz; acısı, acımız"

11 Ekim 2019 Cuma 15:28
Sibel Siber'den Barış Pınarı Harekâtı'na Destek

Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber Barış Pınarı Harekâtı'na destek vererek " Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırları ile bölge güvenliğinin sağlanması amacı ile başlatılan harekatın,  bu amacına en kısa zamanda en  az kayıpla ulaşmasını diliyoruz" dedi.

Siber'in açıklaması şöyle:

Tüm uzlaşmazlıkların barışcıl yollarla çözüldüğü , savaşsız  ve adil bir dünya düzeni ; en büyük arzumuzdur. Ama maalesef  21. Yüzyılda da hala bu adalet sağlanamamıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölge coğrafyası  ise sürekli kaynayan bir kazan olmaya devam etmektedir. Türk halkı  teröre çok kurban vermiş, çok acılar çekmiştir.  Türkiye’nin terörle mücadele ve sınırları ile bölge güvenliğinin sağlanması amacı ile başlatılan harekatın,  bu amacına en kısa zamanda en  az kayıpla ulaşmasını diliyoruz.  Geçmişten bugüne  Türkiye’nin sevinci, sevincimiz; acısı, acımız olmuştur...

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SibelSiberDestekHaberKıbrıs
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bravo 2019-10-11 16:03:48

işde CB adayı

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vatandaş 2019-10-11 16:14:29

helal olsun sana sibel hanım seni cumhurbaşkanı adayı olarakta görmek isteriz

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