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Sibel Siber, hastası pozitif çıkınca kendini izole etti

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve eski başbakanlardan​ Doktor Sibel Siber, bir hastasının Covid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle kendisini  izole ettiğini açıkladı.

13 Aralık 2020 Pazar 09:24
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Sibel Siber, hastası pozitif çıkınca kendini izole etti

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve eski başbakanlardan​ Doktor Sibel Siber, bir hastasının Covid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle kendisini  izole ettiğini açıkladı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vakalarda artış yaşandığının altını çizen Siber, el hijyeni, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

Açıklama şöyle;

Cumartesi (12 Aralık) öğle sonrası öksürük, nefes darlığı şikayeti ile muayene ettiğim bir hastamın Covid testi pozitif çıktı.

Bugünden itibaren birinci derecede temaslı olmam nedeniyle izoleyim... Maalesef korktuğumuz gibi kış aylarının gelmesiyle hastalık yayılmaya başladı. Yerel bulaş arttı. Kısacası artık Covid içimizde... Sessiz taşıyıcıları unutmayalım... O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Gözlemlediğim kadarıyla genel olarak bir rehavet içindeyiz...

Maske mesafe kuralına uyulmadığı takdirde tablo hızla kötüleşebilir. Aman dikkat! Ağlamamak, ağlatmamak için lütfen, elmas kuralı... El hijyeni, maske, mesafe...

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