SİBEL SİBER: “KİŞİ, HAK VE ADALET İSTER”

Eski Başbakanlardan Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu ve alt düzeydeki gelir sahibi de, üst düzeydeki gelir seviyesindeki kişinin de bilmesi gerekenin, arkasında bir devlet olduğunu söyledi.

Hak ve adaletin milattan önce konuşulmaya başlandığını söyleyen Siber, “Bu duygular varsa siz de kendinizi adaletli hisseder ve mutlu olursunuz. İhtiyacın olduğu kadarını iste. Başkasının hakkı olanı isteme. Bu toplumsal birlik ve dayanışma için çok önemlidir. Biz bu ruh halini git gide kaybediyoruz” dedi.