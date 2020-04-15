Sibel Siber: Test sayısının artırılması konusunda Sağlık Bakanı ile uzlaştık

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Başbakan ve Sağlık Bakanı ile dün akşam yapılan toplantıda Covid 19 testlerinin yaygınlaştırılması ve test sayısının artırılması konusunda uzlaşamaya varıldığını açıkladı.

Sibel Siber'in açıklaması şöyle:

Dün akşam Covid 19 Koordinasyon Konseyi olarak Başbakan ve Sağlık Bakanı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki önemli konuda konsensusa vardık. Covid 19 testlerinin yaygınlaştırılması ve test sayısının artırılması. Günlük PCR test sayısının maksimale çıkarılabilme çalışmalarının ( cihaz, kit)başlatılması. Halen görevde aktif çalışan ve halkımızla temas halinde olanlardan ( sağlık çalışanları, market çalışanları, polis vb) başlayarak test sayısının artırılması. Şikâyeti olmayan virüs taşıyıcılarının bu şekilde tespiti ve izolasyonu. Ayrıca iş yerlerinin açılabilmesi için bilimsel temeldeki veriler, yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler ile DSÖ'nün bu konuda yayınladığı 3 kriteri ve ülkemizdeki son durumu değerlendirdik. DSÖ, yaygın tarama testleri ile virüs taşıyıcılarının tespit ve izolasyonunu büyük ölçüde başarmış olan, Sağlık merkezleri bir salgına karşı hazırlıklı olan ve vaka artış eğrisi aşağıya doğru bir seyir izlemiş olan ülkelerin kontrollü bir şekilde normalleşme çalışmalarına başlayabileceğini belirtmişti. Halen ülkemizdeki durum, başta Sağlık kurumlarımız olmak üzere tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın çabaları sayesinde yüz güldürücüdür. Bunu hep sürdürmek dileğiyle ortak akıl ile çalışmaya devam etmeliyiz...