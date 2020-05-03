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Sibel Siber yanıtladı: Yüzme havuzlarından Covid-19 bulaşma riski var mı?

Dr. Siber, Covid-19 virüsüyle ilgili merak edilen bazı sorulara yanıt verdi…

03 Mayıs 2020 Pazar 12:56
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Sibel Siber yanıtladı: Yüzme havuzlarından Covid-19 bulaşma riski var mı?

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımıyla, Covid-19 ile ilgili merak edilen bazı sorulara açıklık getirdi.

İlk olarak, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber, yüzme havuzlarından Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimali merak uyandırmaya başladı.

“ARAŞTIRMALAR, VİRÜSÜN SUDAN BULAŞMADIĞINI GÖSTERİYOR”

Dr. Siber, bugüne kadar yapılan araştırmaların, virüsün sudan bulaşmadığını gösterdiğini belirterek, yüzme havuzlarının uygun koşullarda ve standartlarda klorlanması halinde, sudan virüs bulaşma riskinin olmadığının belirtildiğini vurguladı.

RİSKLER…

Fakat soyunma kabinleri, giysilerin konduğu dolaplar, duş başlıkları, musluklar, havuza girer veya çıkarken temas edilen tüm yüzeylerin risk oluşturduğunu vurgulayan Siber, “Yüzerken maske takmak sakıncalı. O nedenle halka açık yüzme havuzları bulaş riski taşıyor” dedi.

YENİ BELİRTİLER VE TAVSİYELER

Covid-19 belirtilerinden söz eden Siber, virüsün belirtilerinin, sadece öksürük ateş ve nefes darlığı olmadığını belirterek, “Virüsle ilk tanıştığımız günlerde sadece bu 3 belirtiden söz ediliyordu. Fakat şimdi CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) son olarak belirtileri şu şekilde sıraladı” diyerek şöyle devam etti:

  • Üşüme -titreme- ateş
  • 2-Kas ağrıları
  • 3-Başağrısı
  • 4- Boğaz ağrısı
  • 5-Tat ve koku almada bozukluk
  • 6-Halsizlik.

CDC'nin tavsiyesi: Yukarıdaki belirtilerden en az ikisi varsa doktorunuzu arayınız.

  • Öksürük
  • 2- Nefes darlığı
  • 3- Sık nefes ve nefes alma güçlüğü.

CDC'nin tavsiyesi: Yukarıdaki belirtilerden en az biri varsa mutlaka doktorunuzu arayınız. (Bizim tavsiyemiz yukarıdaki 9 belirtiden herhangi biri olması durumunda mutlaka doktorunuzu bilgilendiriniz)”

ÇOCUK VE GENÇLERDE YENİ BELİRTİ

Öte yandan çocuklarda ve gençlerde yeni bir belirtinin daha ortaya çıktığını belirten Dr. Siber, şöyle devam etti: "Ayak parmaklarında morarma veya su çiçeğine benzer mor renkli döküntü.

Bu belirtilerin ortaya çıkmasından bir süre sonra Covid 19 testinin bu vakalarda pozitif çıktığı tesbit edilmiş. O nedenle anne ve babalar çocuklarında bu belirtiyi görürse mutlaka doktora başvursunlar"

Kıbrıs Postası

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