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Sibel Tatar: "Dünya, hak ve saygıdan geçen bir yer olduğu zaman, daha refah ve daha başarılı olacaktır...”

Sibel Tatar, 5 Aralık 'Dünya Kadınlar Günü' dolasıyla mesaj yayınlayarak "Dünya, kadın ve erkeklerin mutlak eşit, hak ve saygıdan geçen bir yer olduğu zaman, daha refah ve daha başarılı olacaktır” dedi.

06 Aralık 2020 Pazar 10:04
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Sibel Tatar: "Dünya, hak ve saygıdan geçen bir yer olduğu zaman, daha refah ve daha başarılı olacaktır...”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sibel Tatar, dünyanın, kadın ve erkeklerin mutlak eşit, hak ve saygıdan geçen bir yer olduğu zaman, daha refah ve daha başarılı olacağını vurguladı.

Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
“1791 yılında yayımlanan “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” şu cümleyle başlar: “Kadın, özgür doğar ve yaşamını erkeklerle eşit haklara sahip olarak sürdürür.”
 
Doğası gereği kadın hakları, erkek egemenliği sürecinin sonuçları nedeniyle yaşam bulmuştur. Bu düşünce kadınlara, mücadele etmenin önemini vurgular. Yaşadığımız küresel hayatı hangi başlık altında incelersek inceleyelim, kadın ve erkeğin iki ayrı birey olarak algılanması gerektiğini ancak, yaşamın işleyişinde ikisinin birlikte hareket edebilmesinin ne kadar önemli olduğunu görürüz.

Dünya, kadın ve erkeklerin mutlak eşit, hak ve saygıdan geçen bir yer olduğu zaman, daha refah ve daha başarılı olacaktır.

21. yüzyılda dahi bunun arayışı içerisinde olmak, insanlık için üzücüdür. Ancak kadın haklarına yönelik adil ve eşit bir dünya arayışı mücadelenin kutsal yanıdır ve devam edecektir.

Mücadelenin simgesi olan bugünü, tüm kadınlar ve kadınlarımız için kutlarken, yüce önder Atatürk’ü tüm dünyadan önce kadına seçme ve seçilme hakkını armağan ederek, bu konuya verdiği önemle örnek oluşu nedeniyle saygı ve rahmetle anıyorum.”

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