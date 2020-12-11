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Sibel Tatar; “Gençler bu ülkenin geleceğidir"

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

11 Aralık 2020 Cuma 17:45
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Sibel Tatar; “Gençler bu ülkenin geleceğidir"

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Vehbi Zeki Serter başkanlığında toplanan Komite toplantısına üyeler Lal Sargun, Tolga Atun, Canev Tatar, Şenkal Bayramoğlu, Emin Okur, İmge Saner ve Özdemir Özeren katıldı.

Vizyon, misyon ve izlenecek yol haritalarının ve yapılacak projelerin görüşüldüğü toplantının başında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanı ve kendi adına gençlere başarılar dileyerek toplantıdan ayrıldı. 

Sibel Tatar; “Gençler bu ülkenin geleceğidir. Sizin gibi pırıl pırıl gençleri bu çatı altında görmek büyük bir onurdur” diyerek, gençlerin aydın görüşlerine hem Cumhurbaşkanlığı’nın hem de ülkenin ihtiyacı olduğunu belirtti.

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