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Sibel Tatar, Gİ-KA KOOP 'un etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi’nin (Gİ-KA KOOP) kuruluşunun 1. yıl dönümü etkinliğine katıldı.

03 Temmuz 2022 Pazar 12:13
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Sibel Tatar, Gİ-KA KOOP 'un etkinliğine katıldı
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Acapulco Resort Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Corp EQ kurucusu ve akademisyen Dr. Arzu Girişken tarafından “Davranışsal Girişimcilik” konulu eğitim semineri verildi.

Seminerde; girişimcilik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki, girişimci zihin yapısı, kararlarda duyguların önemi ve bilinç dışı davranışların nasıl şekilleneceği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ardından da Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

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