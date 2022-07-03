Sibel Tatar, Gİ-KA KOOP 'un etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Acapulco Resort Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Corp EQ kurucusu ve akademisyen Dr. Arzu Girişken tarafından “Davranışsal Girişimcilik” konulu eğitim semineri verildi.

Seminerde; girişimcilik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki, girişimci zihin yapısı, kararlarda duyguların önemi ve bilinç dışı davranışların nasıl şekilleneceği hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ardından da Gİ-KA KOOP Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.