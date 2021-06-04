Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Uyuşturucuyu iç çamaşırının içinde saklamış
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
İki kişi daha aranıyor
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı

Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti

04 Haziran 2021 Cuma 17:20
41 Okunma
Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversitenin müstesna yöneticileri, çalışanları, sivil toplum örgütlerinden kadınlar ve bölgedeki işkadınlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sibel Tatar, kadınlar arası dayanışmanın gerekliliğini vurgulayarak “Kadın, kadını desteklerse ve yetiştirdiği çocuğu da bu bakış açısıyla büyütürse; gelecekle alakalı hiçbir sorunumuz olmayacağını düşünüyorum” dedi. 

“EL BİRLİĞİYLE BU BÖLGEYİ DAHA GÜZEL YAPACAĞIMIZI VE BİZİM DE ÜZERİMİZE DÜŞEN HER KONUDA DESTEK OLACAĞIMIZI SÖYLEMEK İSTİYORUM”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, kurulduğu günden itibaren bölgenin gelişimine büyük katkısı olduğunun altını çizen Sibel Tatar, bu katkının artarak süreceğine inanç belirtti. Kıbrıs’ın güzide bölgesi Güzelyurt’un uzun yıllar ihmal edildiğini lakin bugün bölgedeki yükseköğretim kurumlarının sayısının artmasıyla aradaki açığın kapanma sürecinin hızlandığına dikkat çeken Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, sağlık sektörüyle ilgili birçok nitelikli proje yapacağını, sağlık sektöründe çalışacak donanımlı bireyler yetiştireceğini kaydederek, “İyi ki bölgedesiniz ve böyle bir kuruluşu gerçekleştirdiniz. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. El birliğiyle bu bölgeyi daha güzel yapacağımızı ve bizim de üzerimize düşen her konuda destek olacağımızı söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.  

“ÜNİVERSİTENİN ÖZELDE BÖLGEYE, DAHA GENEL ÖLÇEKTE İSE KKTC YÜKSEKÖĞRETİMİNE VE SAĞLIK ALANINA BÜYÜK KATKILARDA BULUNACAĞINA İNANIYORUM”

 Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner ve mütevelli heyeti başkan ve üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Sibel Tatar, üniversitedeki güçlü birlikteliğin özelde bölgeye, daha genel ölçekte ise KKTC yükseköğretimine ve sağlık alanına büyük katkılarda bulunacağını ifade etti. Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmasının ardından üniversitede yürütülen akademik ve kültürel faaliyetleri inceleyen Sibel Tatar’a, üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner tarafından ziyaret anısına plaket sunuldu.

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:12
Anahtar Kelimeler:
Sibel Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı
7'si yerel 12 pozitif vakaya rastlandı
Saner, KTSO Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Saner, KTSO Yönetim Kurulu’nu kabul etti
Çevre Koruma Dairesi Lefke’de poşet denetimi yaptı
Çevre Koruma Dairesi Lefke’de poşet denetimi yaptı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim