Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret ederek üniversitenin müstesna yöneticileri, çalışanları, sivil toplum örgütlerinden kadınlar ve bölgedeki işkadınlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sibel Tatar, kadınlar arası dayanışmanın gerekliliğini vurgulayarak “Kadın, kadını desteklerse ve yetiştirdiği çocuğu da bu bakış açısıyla büyütürse; gelecekle alakalı hiçbir sorunumuz olmayacağını düşünüyorum” dedi.

“EL BİRLİĞİYLE BU BÖLGEYİ DAHA GÜZEL YAPACAĞIMIZI VE BİZİM DE ÜZERİMİZE DÜŞEN HER KONUDA DESTEK OLACAĞIMIZI SÖYLEMEK İSTİYORUM”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, kurulduğu günden itibaren bölgenin gelişimine büyük katkısı olduğunun altını çizen Sibel Tatar, bu katkının artarak süreceğine inanç belirtti. Kıbrıs’ın güzide bölgesi Güzelyurt’un uzun yıllar ihmal edildiğini lakin bugün bölgedeki yükseköğretim kurumlarının sayısının artmasıyla aradaki açığın kapanma sürecinin hızlandığına dikkat çeken Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, sağlık sektörüyle ilgili birçok nitelikli proje yapacağını, sağlık sektöründe çalışacak donanımlı bireyler yetiştireceğini kaydederek, “İyi ki bölgedesiniz ve böyle bir kuruluşu gerçekleştirdiniz. Bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. El birliğiyle bu bölgeyi daha güzel yapacağımızı ve bizim de üzerimize düşen her konuda destek olacağımızı söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“ÜNİVERSİTENİN ÖZELDE BÖLGEYE, DAHA GENEL ÖLÇEKTE İSE KKTC YÜKSEKÖĞRETİMİNE VE SAĞLIK ALANINA BÜYÜK KATKILARDA BULUNACAĞINA İNANIYORUM”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner ve mütevelli heyeti başkan ve üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Sibel Tatar, üniversitedeki güçlü birlikteliğin özelde bölgeye, daha genel ölçekte ise KKTC yükseköğretimine ve sağlık alanına büyük katkılarda bulunacağını ifade etti. Sibel Tatar, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmasının ardından üniversitede yürütülen akademik ve kültürel faaliyetleri inceleyen Sibel Tatar’a, üniversite rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner tarafından ziyaret anısına plaket sunuldu.