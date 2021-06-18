Sibel Tatar, “Minyatür Kıbrıs Kapıları” Sergisinin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sergi açılışına Sibel Tatar’ın yanı sıra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.

HASTUNÇ: “KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DEĞERLERİNE SIKI SIKIYA BAĞLI BİR KİMLİKLE YOLA ÇIKTIK”

Tanju Hastunç sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kültür değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalan ve bunu her platformda ispat eden kimlikleriyle yola çıktıklarını söyledi. Lefkoşa Surlariçi’nin turizme kazandırılmasının önemine değinen Hastunç, dernek binalarının da bu bölgede yer almasının önemine değindi.

“Minyatür Kıbrıs Kapıları” projesinin ardından Osmanlılar başta olmak üzere Kıbrıs medeniyetleri, halk giysileri ve askeri karakterleri içeren bir proje üzerinde çalışıldığını anlatan Hastunç, üçüncü proje olarak da çalışmaların müze haline dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

40x60 cm ebatlarında üretilen 50 adet projeyi, iki katı yaparak 100 adet ürettiklerini ve 50 adetini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na sergilenmesi için bağışlayacaklarını belirten Hastunç, dernek binası ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkı yapanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

SİBEL TATAR: “TURİZM ÜLKESİ OLARAK MÜZE SAYIMIZIN ARTMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmasına, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sevgilerini getirdiğini belirterek başladı.

“Burada bir kültür kaynağı görüyoruz” diyen Sibel Tatar, Tanju Hastunç başta olmak üzere, bakanları ve projeye katkı koyan herkesi kutladı. Serginin açık hava müzesi niteliğinde olduğunu dile getiren Sibel Tatar, ülkenin başkenti, kültür merkezi ve ana damarı olan Lefkoşa’ya bu projeyi sergileyen bir müze oluşumunun yakışacağını düşündüğünü kaydetti. Ülkede müze sayısının az olduğunu ifade eden Sibel Tatar, turizm ülkesi olarak müze sayısının artmasını sağlamanın önemine vurgu yaptı. Sibel Tatar, Tanju Hastunç’un müze oluşumu yönünde altyapı çalışmasını yaptığını da sözlerine ekledi.

AMCAOĞLU: “SANATÇILARIMIZIN ESERLERİNİ UZAK MECRALARA ULAŞTIRABİLMEMİZ ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, kültür ve sanatın ayakta tutulabilmesi ve sanatçıların eserlerini uzak mecralara ulaştırabilmek ve Sibel Tatar’ın da ifade ettiği gibi müzelerle KKTC’nin bugünkü halini ve geçmişin kültürel değerlerini turistlere gösterebilmenin önemine değindi.

Kültürel anlamda sanatçıları korumanın ve sanat anlamında gelişmeleri takip edebilmenin önemli olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, kültürel anlamda eksiklikleri giderebilmek için çalışmalar yapmanın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak görevleri olduğunu söyledi.