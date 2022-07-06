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Sibel Tatar öncülüğünde “Şifa Konseri” düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına “Şifa Konseri” düzenlendi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 11:44
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Sibel Tatar öncülüğünde “Şifa Konseri” düzenlendi
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ülkenin sevilen sanatçılarından Bahar Gökhan ile Türkiye’nin ünlü şair ve söz yazarlarından Ahmet Selçuk İlkan konserini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte izledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Covid-19 pandemisi sonrası Cumhurbaşkanlığı’nı ziyaret ettiğini, burada Sibel Tatar ile görüştüğünü ve bu etkinliği o gün planladıklarını, adını da “Şifa Konseri” koyarak bugünlere gelindiğini söyledi.

-“200 hastamıza merhem olduk”

Kocaismail, Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir ile 200 kanser hastasının ilaç parasının karşılandığını, yardıma muhtaç insanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olunduğunu belirtti.

Raziye Kocaismail’in konuşmasından sonra Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte Bahar Gökhan sahne aldı. Sevilen eserlerini seslendiren Bahar Gökhan’ın ve orkestrasının performansının büyük beğeni topladığı belirtildi.

Gökhan’dan sonra sahneye şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın çıktığı ifade edilen açıklamada, "sevilen sanatçı İlkan, milyonlarca insanın gönlünde taht kuran şiir ve bestelerini bu sefer de kanser hastalarına yardım toplamak amacıyla seslendirdi" denildi.

“Hastalarımıza şifa olmak için buradayız”

Gecenin sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a plaket takdim edildi.

Burada kısa bir konuşma yapan Sibel Tatar; “Etkinliğimizi, hastalarımıza katkı koymak ve şifa olmak için düzenledik. Vefa göstererek geceye emekleriyle ya da bilet alarak katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

“Önemli olan dayanışma ve vefadır”

Ardından söz alan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizim yardımımıza ihtiyacı olan insanlarımızı unutmadık. Önemli olan dayanışma ve vefadır, sıkıntıları birlikte aşmaktır. Bu vesileyle başta değerli eşim Sibel Tatar olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda etkinliğe katkı koyanlara plaket takdim edildi.

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