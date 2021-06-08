Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Sibel Tatar’a nezaket ziyareti

Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır ve beraberindeki örgüt üyesi izciler, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

08 Haziran 2021 Salı 09:46
23 Okunma
Sibel Tatar’a nezaket ziyareti

Örgütün tüzüğü gereği, Cumhurbaşkanı eşi olması hasebiyle, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Onursal Başkanı payesine sahip olmaktan duyduğu büyük onur ve mutluluğu dile getiren Sibel Tatar, “Bu süreçte bu görevi onur duyarak kabul ediyorum… Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’ne sizlerden talep geldikçe elimden gelen tüm desteği göstereceğim” şeklinde konuştu.

İzciliğin her genç bireyin, toplumsal sorumluluk sahibi aktif bir insan olarak yetişmesini kendisine ilke edindiğini ifade eden Sibel Tatar, izcilik sayesinde bireylerin doğa ile bütünleştiğini, kolektif bir akıl ile hareket etmeyi öğrendiğini vurgulayarak, özelde Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü’ne daha genel ölçekte de tüm izcilere yürüttükleri faaliyetlerde başarılar diledi.

Kabulde, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü Başkanı Esen Bahadır, Sibel Tatar ile bir araya gelerek görüşmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek “Amacımız, genç kızlarımızın, Sibel Tatar gibi güçlü bir kadın olarak yetişmeleridir” şeklinde konuştu. Bahadır, konuşmasının ardından, Kıbrıs Türk İzcilik Tarihinden Kesitler ismiyle kaleme aldığı kitabı Sibel Tatar’a takdim etti.
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünal Üstel: "Nüfusun yüzde 18'i aşılandı"
Ünal Üstel: "Nüfusun yüzde 18'i aşılandı"
Yasak ihlalleri sürüyor!
Yasak ihlalleri sürüyor!
3 farklı yerde yangın
3 farklı yerde yangın
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim