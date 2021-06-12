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Sibel Tatar:Sokak Hayvanlarının korunması önemli ancak ihmal edilen bir konu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD)’nin Lefke sokak hayvanlarını koruma amacıyla kurulan Pati Dostları Komite üyelerini kabul etti.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:00
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Sibel Tatar:Sokak Hayvanlarının korunması önemli ancak ihmal edilen bir konu

Sokaktaki hayvanların zor durumda olduğunu belirten Pati Dostları Komite Başkanı Özlem Oran, önceleri bu konuda kişisel olarak kendinin ve arkadaşlarının çabalarıyla yardımcı olmaya çalıştıklarını şimdi ise komite çatısı altında bu konuda çalışmalar yapmaya başladıklarını ve ilk olarak Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’a ziyarette bulunduklarını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar kabuldeki konuşmasında, komitenin amacını ve yaptıkları çalışmaları takdir ettiğini belirterek, bu çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. 

Sokak hayvanlarının korunması ve onlara sahip çıkılmasının önemli bir konu olduğunu ancak ne yazık ki ihmal edilen bir konu olduğunu dile getiren Sibel Tatar, belediyelerin veya hayvan severlerin inisiyatifine bırakılan bir durum söz konusu olduğu söyledi. 

Sibel Tatar, bunun çok kısa zamanda, hep birlikte değerlendirilerek yasal düzenlemelerle ele alınması gerektiğini vurguladı.
 

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