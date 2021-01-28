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SİBEL: “YAŞANAN ÖLÜMLER İŞİN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR”

Eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:28
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SİBEL: “YAŞANAN ÖLÜMLER İŞİN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR”

Eski Başbakanlardan Dr. Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 sürecinde rehavete kapıldığımızı söyleyen Siber, “Son dönemdeki vakalar bizi telaşlandırıyor. ‘Acaba bir mutasyon mu?’ sorusunu sorduruyor. Bu yönde bir açıklama yapılmalıdır. Bu açıklama çok önemlidir. İngiltere’den gelen bilgiler, virüsün çok daha hızlı bulaştığı yönündedir. O yüzden bu açıklama çok önemlidir. Bizde bir de rehavet oldu ve tedbirleri bıraktık. Bizi yönetenler de maskesiz toplantılar yaptı. Siyasi aktörlerin verdikleri görüntüler, yaptıkları davranışlar, toplum üzerinde çok etkilidir. Bunu en başından beri vurguladık. Artık gencecik insanlar hayatını kaybetmeye başladı, Türkiye’de. İngiltere’de gencecik insanlar hayatını kaybediyor. Bunlar işin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Hem yurttaşlar olarak, hem de yönetenler olarak, eğer tedbirleri sıkılaştırmazsak, felakete doğru sürüklenebiliriz” dedi.

“BÖLGESEL KAPANACAK KADAR BÜYÜK DEĞİLİZ”

Ülkemizde kapanma kriterlerinin oluştuğunu söyleyen Siber, “Yoğun bakım servisinizin yüzde 85’i dolmuşsa, sağlık servislerinizde virüs yayılmaya başlamışsa, bir de temas takibinde işin ucunu kaçırmışsanız, kapanmanın zilleri çalmıştır. Nitekim bu karar da alındı. Biz bölgesel kapanma kararı alacak kadar büyük bir ülke değiliz. Bizim en uzak yerimize ulaşmak 40 dakikadır. Biz bir de yaşadığımız şehirde çalışmıyoruz. Lefkoşa’dadır evimiz, Girne’de çalışıyoruz. Yani ‘belli bölgelerde daha çok çıktı açıklaması’ çok da bilimsel değildir. Eğer bir kapanma kararı alınacaksa, tam kapanma olmalıdır. Bu kapanma dönemini de pandemi ile mücadele etmek için çok iyi değerlendirmelidirler. Belki her hanede bir test yapılmalıdır” dedi.

ÖZEL HABER

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