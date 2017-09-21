Siber: "Ambargonun nasıl aşılacağına çalıştay yol göstermeli"

Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı”na katılmak üzere adada bulunan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkanı Erhan Özmen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyete, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) başkanı Cemal Gülercan da eşlik etti.

ÖZMEN: "KIBRIS TURİZMİ İÇİN NELER YAPILABİLİR YARIN KONUŞULACAK"

Kabulde ilk sözü alan Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Başkanı Erhan Özmen, Türkiye’nin ilk işadamları konfederasyonu olduklarını belirterek, konfederasyonları hakkında bilgi verdi. Özmen, GİAD’ın da konfederasyonları çatısı altında bulunduğunu belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin önemine işaret eden Özmen, konfederasyon olarak sivil toplum örgütleriyle işbirliğini önemsediklerini vurguladı.

KKTC’ye de ortak bir toplantı için geldiklerini ifade eden Özmen, Kıbrıs turizmi için neler yapılabileceğinin yarın gerçekleşecek toplantıda detaylı olarak ele alınacağına dikkat çekti.

SİBER: "HEM MUHALEFET, HEM DE İKTİDAR YOL GÖSTERİCİ"

Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de, sivil toplum örgütlerinin önemine işaret ederek, sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların hem muhalefet, hem de iktidar için yol gösterici olduğunu kaydetti.

Sivil toplum örgütlerinin, bir ülkenin ve demokrasinin daha iyiye ve ileriye gitmesi için büyük önemi olduğuna dikkat çeken Siber, yarın yapılacak çalıştayın KKTC turizmine çok büyük katkıları olacağına inanç belirtti.

"İZOLASYONUN NASIL AŞILACAĞI KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ OLMALI"

Siber, KKTC’ye uygulanan ambargo ve izolasyonların nasıl aşılacağı konusunda da çalıştayın yol gösterici olması temennisinde bulundu.

Lefkoşa Golden TulipHotel’de yarın saat 10.30’da başlayacak çalıştay, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek.