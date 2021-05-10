Siber: “Baskı İle Kurulacak Olan Bir Federasyonun Ömrü Uzun Olmaz”

GÜNDEM KIBRIS

Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakan Sibel Siber, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs görüşmeleri sonrasındaki gelişmeleri yorumlayan Siber, “Güven Yaratıcı Önlemler’e Rum tarafının, statü yükselecek diye karşı durmasıyla, güveni zedeledi. Ortak olmak için müzakere eden iki toplumun, Güven Yaratıcı Önlemler’de bile anlaşamaması, ‘İleride biz nasıl ortak olacağız’ düşüncesini aşağıya çeken, güven yıkan bir unsurdur. Olması gereken kazan-kazana dayalı bir çözümdür. Baskı ile kurulacak bir federasyonun ömrü de çok uzun olmaz. İyi ilişkiler içerisinde karar mekanizmalarının ayrı olduğu bir yapıyı da konuşabiliriz. Adı ne isterse de o olsun. Bir uzlaşı ile çözüme gidilmelidir” dedi.