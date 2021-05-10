Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
Flaş Haber
EL-SEN süresiz greve giriyor
Kapat

Siber: “Baskı İle Kurulacak Olan Bir Federasyonun Ömrü Uzun Olmaz”

Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakan Sibel Siber, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:54
134 Okunma
Siber: “Baskı İle Kurulacak Olan Bir Federasyonun Ömrü Uzun Olmaz”

GÜNDEM KIBRIS

Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakan Sibel Siber, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs görüşmeleri sonrasındaki gelişmeleri yorumlayan Siber, “Güven Yaratıcı Önlemler’e Rum tarafının, statü yükselecek diye karşı durmasıyla, güveni zedeledi. Ortak olmak için müzakere eden iki toplumun, Güven Yaratıcı Önlemler’de bile anlaşamaması, ‘İleride biz nasıl ortak olacağız’ düşüncesini aşağıya çeken, güven yıkan bir unsurdur. Olması gereken kazan-kazana dayalı bir çözümdür. Baskı ile kurulacak bir federasyonun ömrü de çok uzun olmaz. İyi ilişkiler içerisinde karar mekanizmalarının ayrı olduğu bir yapıyı da konuşabiliriz. Adı ne isterse de o olsun. Bir uzlaşı ile çözüme gidilmelidir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sibel Siber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
KKTC'de Geçtiğimiz Hafta 54 Trafik Kazası Meydana Geldi
KKTC'de Geçtiğimiz Hafta 54 Trafik Kazası Meydana Geldi
"İşgale karşı ses ver!"
"İşgale karşı ses ver!"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim