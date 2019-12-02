Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Siber, Berlin zirvesinden çıkan sonucu eleştirdi

Rum tarafının kırmızıçizgisi olan siyasi eşitlikten taviz vermediğini söyleyen Siber, Berlin zirvesinden çıkan sonucu eleştirdi

02 Aralık 2019 Pazartesi 11:13
Siber, Berlin zirvesinden çıkan sonucu eleştirdi

Meclis Eski Başkanı ve eski başbakanlardan Dr. Sibel Siber Berlin zirvesinden çıkan sonucu değerlendirdi. Siber, trenin nasıl raya girdiğini sorarak, Rum tarafının kırmızıçizgisi olan siyasi eşitlikten taviz vermediğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere taktiğini eleştiren Siber, her şeyi masaya koyarak müzakere edilemeyeceğine dikkat çekti, federasyon kurması için adeta Rum yönetimine yalvaran bir pozisyonda olunmasını eleştirdi.  Akıncı’nın bölücü bir üslup kullandığını savunan Siber, Meclis, hükümet ve Türkiye ile uzlaşamayan Akıncı’nın Kıbrıs sorununu nasıl çözeceğini sordu. Sibel Siber cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceği sinyali de verdi. 

Meclis Eski Başkanı ve eski başbakanlardan Dr. Sibel Siber Diyalog Tv’de yayınlanan Detay programında Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı  Berlin zirvesinden çıkan sonucu değerlendiren Siber, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tren raya oturdu açıklamasını eleştirdi.

Siber, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı Crans Montana sonrasında bizim neslin son denemesiydi bitti, artık iki devleti denemeliyiz demeci sonrasında Berlin sonrasında trenin raya girdiğini söyledi. Ben trenin raya nasıl girdiği konusunda tatmin olmadım, ne gibi bir değişiklik oldu?” diye sordu.  

“Siyasi eşitlik Rum tarafının kırmızı çizgisidir”

Bilinen parametrelerin teyidinin yapıldığını söyleyen Dr. Siber, sözlerini şöyle sürdürdü:  “Zaten bunun böyle olduğu biliniyordu. Rum tarafının kırmızı çizgisi siyasi eşitlik konusunda taviz vermemedir.  1963’ten bu yana değişmeyen çizgi, “Ben üniter devletimi Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istemiyorum” düşüncesidir. Rum lider siyasi eşitlik kelimesini hiçbir zaman ağzına almamıştır…” 

“Bizimle federasyon kurması için Rum’a yalvarıyoruz”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakere taktiğini de eleştiren Siber, edilgen ve pasif bir görüntü ile bir şey elde etmenin mümkün olmayacağı görüşünü savunarak şunları aktardı: “Müzakerecilikte elinizdeki tüm kartlar açılmaz. Biz hepsini açtık üstelik yazılı olarak da imzaladık. Rum lider dönüşümlü başkanlığı kabul edeceğine dair hiçbir kağıda imza atmadı. Ama biz garantileri de masaya yatırdık, tek yanlı müdahalenin kaldırılmasını da kabul ettik, garantiler yerine iki toplumun da kabul edeceği uluslar arası bir garantiye evet diyeceğimizi de söyledik.

Siz tüm kartlarını açarsanız çözüme hizmet etmezsiniz, aksine çözümün önünü kaparsınız. Rum tarafının şımarıklığının altında yatan sebep budur. Bu da yetmezmiş gibi kalkıp bir de federasyon dışında bir çarem yoktur da diyorsunuz, blöf dahi yapmıyorsunuz. Büyük kapıları kapalı tutup karşı tarafa yalvarıyorsunuz. Onu verdim, bunu verdim bana siyasi eşitliğimi ver diyorsunuz. Ne olur zihniyetini değiştir ve benle federasyon kur diyorsunuz. Bunları söyleyen edilgen ve pasif bir görüntüyle Rumlarla çözüm odaklı bir müzakere yapılmasını bekliyoruz. Gerçekten tüm bunlar üzücüdür.”   

Toplumu bölen bir dil kullanıyor…

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın toplumu bölen bir dil kullandığını savunan Siber, uzlaşmacı kişiliğe değindi, Akıncı’yı eleştirdi.  Siber, “Cumhurbaşkanı eleştiriye açık olmalıdır. Siz eleştirenleri ötekileştirmek makama yakışmaz. Türkiye’deki iktidarı beğenip beğenmemek bir başka konudur ama bulunduğunuz makam işbirliği makamıdır. Dik duruş çok prim yapıyor toplumda. Geçen seçimlerde bunu gördük, bu sürüyor. Bu dik duruş modeli ile Türkiye halkı ile olan ilişkilerde de sıkıntı yaşanıyor. Sorunların çözümünde uzlaşı çok önemli…” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kapıyı açık bıraktı 

Sibel Siber cumhurbaşkanlığı seçimine aday olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:  “Kesin aday olmayacağım diye bir düşüncem yok ama yüzde 100 aday olacağım diye bir düşüncem de yok. Süreci izliyorum, vereceğim karar hayırlı olur umarım…” 

DİYALOG: AYTUĞ TÜRKKAN
 

Anahtar Kelimeler:
SiberBerlinHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Limasollu 2019-12-02 12:37:26

Ne oldu Sibel hanım arada bir ses çıkarıyorsun. Seçime mi hazırlanıyorsun?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
En çok yağış Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştü
En çok yağış Dipkarpaz ve Mehmetcik’e düştü
Mektup yarışması düzenleniyor
Mektup yarışması düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim