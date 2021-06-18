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Siber : Bu uygulamadan haberiniz var mı?

Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Sibel Siber sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Covid-19 antijen testi uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

18 Haziran 2021 Cuma 14:50
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Siber : Bu uygulamadan haberiniz var mı?

Gündem Kıbrıs - Sosyal Medya

Eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Sibel Siber sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Covid-19 antijen testi uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siber'in paylaşımı şu şekilde:

BU UYGULAMADAN HABERİNİZ VAR MI?

Covid-19 Antijen testi yaptırmak için:

Sağlık bakanlığı web sitesinde "Online Hizmetler Sütununda Hızlı Antijen Başvuru Formunu dolduruyorsunuz. Size anında kod numarası geliyor. Kod numarasını girdikten sonraki 2 adımda, testinizi yaptıracağınız özel labaratuvarın ismi çıkıyor. Gidip hemen testinizi yaptırıyorsunuz. Yarım saat içinde sonucunuz telefona geliyor. Ücret de ödemiyorsunuz. Bugün bu uygulamayla test sonucumu 1 saat içinde aldım. Zamandan tasarruf sağlayan ve hızlı taramaya olanak sağayan, geçmişte birçok meslektaşımla birlikte önerdiğimiz bu uygulama için ÇOK TEŞEKKÜRLER... Sağlıklı günler dileğiyle...

Son Güncelleme: 18.06.2021 15:07
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