Siber, Guterres'in "yeni fikirler" söylemini hatırlattı

BRT ekranlarında konuşan Sibel Siber, Cenevre Zirvesi ve gelişmeler hakkında şöyle konuştu;

“Yine bir görüşme trafiği var… Hepimizin ortak arzusu hangi siyasi yelpazede olursa olsun bu sorunun çözülmesi.. Toplumumuzun barış içinde, güven içinde bir modelle çözüme kavuşması dileği ile… Bugüne kadar konuşulan federasyon buna hazır toplumlar için oldukça yararlı ve kazan-kazan formülüne dayanıyor. Ama altını çizdiğim gibi hazır olan toplumlar için.. Rum tarafı hiçbir zaman bizim ve dünyanın anladığı bir siyasi eşitliğe kendini hazır hissetmedi. Bu referandumda da ortaya çıktı, Rum siyasilerin ve liderlerin zaman içinde açıklamalarında da… Tam da bu nedenle BM Genel Sekreteri Guterres yeni fikirler, demişti. Bu yeni fikirlerin bizi uzlaşıya, çözüme götürmesi en büyük arzumdur…”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI