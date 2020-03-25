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Siber : "Hemen bir kriz masası kurun"

Dr. Sibel Siber, “Oluşturulacak kurul 24 saat çalışacak bir kurul olmalı"

25 Mart 2020 Çarşamba 10:31
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Siber : "Hemen bir kriz masası kurun"

Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber hükümeti uyardı.

Dr. Sibel Siber, hükümetin bulaşıcı hastalıkla mücadele için daha fazla gecikmeden hemen ayrı bir kriz masası (kurul) oluşturması gerektiğini söyledi.

Diyalog TV’de katıldığı bir programda Koronavirüs konusunda önemli açıklamalarda bulunan Dr. Sibel Siber, “Oluşturulacak. kurul 24 saat çalışacak bir kurul olmalı. Durum tesbitlerini anında yapacak, güçlü bir iletişim ağı olacak, bilgi akışı sağlanacak ve yapılması gerekenlerle ilgili sürekli hükümeti bilgilendirecek bir kurul hemen oluşturulmalı.

Bu iş Bakanlar Kurulu toplantılarıyla üstesinden gelinecek bir durum değildir. Halkla iletişim sağlayacak, günde 2 kez halka bilgilendirme yapılacak bir kurula ihtiyaç var. Bugün bakanlar kendi rutin işleri ile de meşguldür Dolayısıyla tüm mesailerini bu konuya ayıracak ayrı bir kurula acilen ihtiyaç vardı” dedi.

Vatandaşın kendi teşhislerini koymaya çalışmaması gerektiğini ifade eden Siber, "vatandaş tedirgin, bir an önce vatandaşın doğrudan muhatap olabileceği bir kurulun oluşturulması ve bu kurulun bu süreci hükümete destek verecek şekilde yönetmesi gerekir” diye konuştu. Salgına karşı devam eden mevcut kriz yönetiminin etkinliğinin sorgulandığını anlatan Sibel Siber, hükümeti bir an önce pozisyonunu gözden geçirmeye ve daha etkin çalışacak, uzmanlardan oluşacak ve tek gündemi Koronavirüs ile mücadele olacak bir kriz merkezi ya da kurulu hayata geçirmeye çağırdı.

Son Güncelleme: 25.03.2020 11:39
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsKriz MasasıSibel Siber
Yorumlar
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DOĞRU 2020-03-25 12:13:41

Çok doğru. Bakanlar zaten çok yoğun. Her işi araştırıp karar vermesi zor. Kriz masası araştırıp bir sonuca vararak önerilerini Bakanlar Kuruluna sunup çözümler üretebilirler.

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Magosali 2020-03-25 13:31:58

Evde oturmaktan sıkıldınız hemen kriz.masasi bahanesi evden.cikmak için.guzel.tedbir

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