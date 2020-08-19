SİBER: “İNSANLARI BU ŞEKİLDE AYIRAMAZSINIZ”

Meclis Eski Başkanı, Eski Başbakanlardan Sibel Siber, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. 11 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde kesinlikle aday olmayacağını açıklayan Siber, önceliğinin sağlık olduğunu açıkladı ve “Böyle bir ortamda bir sağlıkçı olarak ‘ben de adayım’ deyip bu seçim yarışı içine girmek yerinde dışarıda kalıp daha realist değerlendirmeler yapmak ve yardımcı olabilmek için aday olmama kararı aldım” dedi.

Siber, hükümetin Coronavirüs tedbirleri konusunda ise, “Başından beridir alınan kararlar bilimsel temelde olması gerekiyor dedik. Hızlı kararlar alınmalı ve uygulanmalı. Fakat bilimsellikten uzak olmamalı. Burada bizim ülkemize ya gemi ile ya uçak ile veya Güney Kıbrıs’tan kara yolu ile girişler vardır. Şimdi siz elinizdeki verilere dayanarak ‘gemi ile gelenler pozitif çıkıyor, uçakla gelenler pozitif çıkmıyor’ şeklinde bir ayrım yapamazsınız” dedi.

Siber ayrıca, “Bu tür kararlar alırken, altını doldurmalısınız. Halka doyurucu ve mantıklı bilimsel açıklamalar yapmalısınız. Oysa bu karar şöyle bir durum yarattı: sosyo-ekonomik durumu iyi olmayanlar da gemi ile yolculuk yapıyor. Bu yönüyle de insan ayırmak çok büyük bir yanlış. Devlet tarafından insanları bu şekilde ayıramazsınız. Merkezde toplum sağlığı olmalıdır. Bu karar eminim bir iki gün sonra yeniden değişecektir” dedi.