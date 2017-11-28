Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Siber: “O günlerde gettolarda yaşayan bir Kıbrıs Türkü vardı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti.

28 Kasım 2017 Salı 16:10
Siber: “O günlerde gettolarda yaşayan bir Kıbrıs Türkü vardı”
banner10

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Mavi Salon’da gerçekleşen kabulde heyet adına konuşan Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil,  dernekleri hakkında bilgi vererek, KKTC’de bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

Meclis Başkanı Sibel Siber ise, karşılıklı ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, yerinde görmenin ve incelemenin daha iyi tanımaya yol açacağını söyledi.

Siber, emekliliğin, anıların ve tecrübelerin birikimi anlamı taşıdığını ifade ederek, bu birikimlerin dernek çatısı altında yeni nesillere aktarıldığını söyledi.

Sibel Siber, “Bütün amaç geçmişin tecrübeleri ve birikimlerinden yararlanarak, günümüz gençlerinin dinamizminden de destek alarak güzel işlere imza atmak” dedi. 

“O GÜNLERDE GETTOLARDA YAŞAYAN BİR KIBRIS TÜRKÜ VARDI. BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTA ÇOK DAHA İYİ”

Merkeze insanın konulması ve yaşam kalitesinin yüksek tutulması felsefesiyle çalışılması halinde motivasyonun güçlü olacağına dikkat çeken Meclis Başkanı Siber, şöyle devam etti:

“Bu motivasyonu içimizde taşıdığımız sürece çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Tabii ki süreçler içerisinde hatalar ve aksaklıklar olabilir. Ama ülke, yurt, insan sevgisi ve aidiyet bağı ile tarihin bizlere bıraktığı miras harmanlandığında güzel işler için önümüzde hiçbir engel kalmaz. Bu bir süreçtir. Sizler 1965 yılında Kıbrıs’ta oldunuz. O günlerde gettolarda yaşayan bir Kıbrıs Türkü vardı. Bugün geldiğimiz nokta çok daha iyi.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası
Güzelyurt Belediyesi oluşturdu iddiası
İş arkadaşının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
İş arkadaşının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Hükümetin son bombası: Altın Kumsal'ı da peşkeş çekiyorlar!
Hükümetin son bombası: Altın Kumsal'ı da peşkeş çekiyorlar!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim