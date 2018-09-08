Siber: ‘Örtülü Ödenek’ Anayasa’ya aykırı

HK AJANS’ın haberine göre: Meclis eski başkanı Sibel Siber, örtülü ödeneğin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade etti. Meclis eski başkanı Sibel Siber, örtülü ödeneğin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve bunu birçok kez dile getirmesine karşın yasallaştırılması noktasında herhangi bir adım atılmadığını ifade etti

KEYFİ BİR ÖDENEK: Siber: “Anayasa’ya aykırı bir şekilde yasasız, denetimsiz kullanılan bir bütçe var. Adına da örtülü ödenek diyoruz. Anayasa; hiçbir siyasi seçilmişe böylesine keyfi, ne maksatla kullanıldığını, kullananın dışında kimsenin bilmediği, denetime kapalı bir ödeneği, ne alma ne de verme yetkisi veriyor.”

Meclis eski başkanı ve eski milletvekili Sibel Siber, örtülü ödeneğin Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yaparak “bu ödenek eğer gerekli ise yasallaştırılsın. Ben bu gerek Meclis kürsüsünden gerekse bir çok kez başka yerlerde anlattım. Ancak halen daha bir adım atılmadı” ifadelerini kullandı. Siber, “Anayasa’ya aykırı bir şekilde yasasız, denetimsiz kullanılan bir bütçe var. Adına da örtülü ödenek diyoruz. Örtülü ödenek ihtiyaçsa önce yasası yapılmalı. Anayasa; hiçbir siyasi seçilmişe böylesine keyfi, ne maksatla kullanıldığını, kullananın dışında kimsenin bilmediği, denetime kapalı bir ödeneği, ne alma ne de verme yetkisi veriyor” diye konuştu.

Soru: “Örtülü Ödenek Anayasa’ya aykırıdır” şeklinde açıklamanız olmuştu. İzah eder misiniz?

Siber: Örtülü Ödenek konusu da yine halkımızın sorgulamasına rağmen, siyasi yönetim tarafından hassasiyet gösterilmeyen bir konu. Buna benzer örnekleri çok gördük. Eşdeğercinin hakkını hiçe sayarak, Anayasa’ya aykırı olarak dağıtılan araziler için de aynı tutum sergilendi. Şöyle bir durum var: “Siz ne kadar eleştirirseniz eleştirin, ne derseniz deyin, Anayasaya aykırı da olsa biz böyle uygun gördük ve devam edeceğiz.” Ya da; “ben yaparım olur ya da siyasi irade karar verdiyse, yasa- hukuk ne ola ki?” mantığıyla hareket edildi.

Bizde örtülü ödenek yasası yok. Ne var? Anayasa’ya aykırı bir şekilde yasasız, denetimsiz kullanılan bir bütçe var. Adına da örtülü ödenek diyoruz. Örtülü ödenek ihtiyaçsa önce yasası yapılmalı. Anayasa; hiçbir siyasi seçilmişe böylesine keyfi, ne maksatla kullanıldığını, kullananın dışında kimsenin bilmediği, denetime kapalı bir ödeneği, ne alma ne de verme yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı, başbakana veya üst düzey bir siyasiye bir gizli ödenek verilecekse, bu ödeneğin kime, hangi maksatlarla, kimlerin imzasıyla vs verileceğinin yasa ile düzenlenmesi gerekiyor. Örtülü Ödenek kullanılan Demokratik Hukuk devletlerinde bunun yasası vardır.

Gerek Meclis Başkanlığı dönemimde Meclis Kürsüsü’nden gerekse basına yaptığım açıklamalardan bizde ‘örtülü ödenek yasası’ olmadığını ve bu paranın bütçeye konmasının ve kullanılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu defalarca dile getirdim, yasasının yapılması gerektiğini söyledim. Aynı mantık devam etti. “daha önce de vardı” mantığı; ve bu yıl da denetime kapalı şekilde Cumhurbakanı’nın kullanması için “temsil ve tanıtma projesi” adı altında bütçeye 1 milyon 300 bin TL kondu. Bu miktar aylara bölünerek her ay 100.000 TL Sayın Cumhurbaşkanı’na veriliyor. Halbuki yine Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Temsil ve Tanıtma Giderleri için bu meblağın birkaç katı kadar kaynak ayrılıyor.