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Siber: "Seçimde aday olmayacağım"

Basın toplantısı gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını canlı yayında açıkladı.

10 Mart 2020 Salı 11:17
377 Okunma
Siber: "Seçimde aday olmayacağım"

Basın toplantısı gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını canlı yayında açıkladı.

Son Güncelleme: 10.03.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SeçimleriSibel Siber
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Akinci Forever 2020-03-10 11:35:25

bir yoklayim dedin..bir-iki akinciya cattin.yemedi tabii. akincinin eti sert geldi..vazgectin. e normal sonuc..torumn morun, temizlik idare et artik

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