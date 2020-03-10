Siber: "Seçimde aday olmayacağım"

Basın toplantısı gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını canlı yayında açıkladı.
Son Güncelleme: 10.03.2020 12:19
Basın toplantısı gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını canlı yayında açıkladı.
Basın toplantısı gerçekleştiren Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, Nisan ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını canlı yayında açıkladı.
bir yoklayim dedin..bir-iki akinciya cattin.yemedi tabii. akincinin eti sert geldi..vazgectin. e normal sonuc..torumn morun, temizlik idare et artik