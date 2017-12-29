"Siber Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni kabul etti

Kabülde konuşan Siber, uzun yıllar dernek başkanlığı yapmış olan Ertan Ersan’ı rahmetle andı ve yeni Başkan Gürsel Benan’a bu önemli ve toplumsal duyarlılığa sahip dernek Başkanı olması nedeni ile başarılar diledi. Siber derneğin yakın tarihimizde yaşanan acılarının en yakın tanığı ve bu acıları en çok hisseden aileleri temsil ettiğini söyledi.

Derneğin yaptığı çalışmalar ve organizasyonlarla şehit ve malul gazi ailelerine desteğinin büyük olduğunu özellikle manevi destek verdiğini vurguladı.

Kayıp ailelerinin tamamlanmamış ve bitmeyen yaslarının devam ettiğini ve kayıp cenazelerine ulaşılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Siber, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm şehitlerimizi kez daha rahmetle anar, sevdiklerine sabırlar dilerim.Geçmişin acılarının bir daha yaşanmayacağı bir gelecek en büyük arzumuz.” Yeni bir yıla girerken de insanlık dramlarının, savaşların, göçlerin yaşanmayacağı, daha huzurlu bir dünya dileğinde bulundu"