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Siber: Test sayısının kat kat üstüne çıkılmalıdır

Sibel Siber: Bu dönem, gevşeme dönemi değil, tam aksine daha temkinli, daha organize, daha sistematik, daha süratli çalışma dönemidir…

01 Mayıs 2020 Cuma 16:53
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Siber: Test sayısının kat kat üstüne çıkılmalıdır

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı, Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Bakanlar Kurulu’nun kararı 4 Mayıs’tan itibaren başlayacak olan açılma sürecini değerlendirdi.

Çok riskli bir döneme girildiğine dikkat çeken Sibel Siber, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Bu dönemin gevşeme dönemi olmadığına dikkat çeken Siber, test sayısının kat kat üzerine çıkılması gerektiğini vurguladı.

Siber Siber’in paylaşımı şöyle:

Covid 19 ile enfekte (bulaş) olan kişilerin %50'sinde hiçbir belirtinin ortaya çıkmadığını hepimiz öğrendik. Yani çoğu kimse, en ufak bir şikayeti olmadan bu virüsü geçirebiliyor.

Ama bu kişiler, yani sessiz virüs taşıyıcıları kendileri hasta olmasalar bile başkalarına bu virüsü bulaştırabilirler. O nedenle, başından beri yaygın taramaların yapılması ve saessiz virüs taşıyıcılarının tespit edilerek, erken izolasyonun sağlanmasını önerdik.

2. Evre dediğimiz tekrar açılma veya normalleşmeye geçme evresi, en riskli dönemdir. Birinci Evre, "Evde kal, güvende kal " dönemiydi ve bulaş riski düşük olan bir evreydi.

4 Mayıs'tan sonra ise, riskli bir döneme girmiş olacağız. Şimdi, "Dışarıda olsan da güvende kal" dönemi başlıyor. Bu ne demek? Ya da bu güveni bize kim sağlayacak? Burada da görev, başta tüm Devlet kurumları ile birlikte yine bize düşüyor...

Bu dönemde,1. Evre'de yapılan test sayısının kat kat üstüne çıkılmalıdır.

Taramalar, daha yaygın ve daha süratli yapılmalıdır. Özellikle virüs taşıma riski olan ve 1. Evre'de (evde kal dönemi) dışarıda hizmet veren kesimin, sağlık çalışanları başta olmak üzere taramaları tamamlanmalıdır.

Temas takip ekiplerinin sayısı artırılmalıdır. İş yerlerinde binaların bulaş riskine karşı önlemleri, güvenliği, hizmet veren ve hizmet alanın güvenliği, eğitim çalışmaları, denetim mekanizmaları çok önemlidir.

Bu dönem, gevşeme dönemi değil, tam aksine daha temkinli, daha organize, daha sistematik, daha süratli çalışma dönemidir.

Bizlere düşen görev ise kişisel hijen ve korunma tedbirlerine, sosyal izolasyona harfiyen uymaktır. Risk grubunda olanların, bu dönemde dışarıya çıkmaması, işlerini mümkünse evden takip etmesi veya izinli sayılması gerekmektedir.

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Gibri 2020-05-01 17:27:40

Yahu sen bakanlık yaptın , meclis başkanlıği yaprın bu tuzağa nasıl düştün ubp nin hükümet olduğu zaman .

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Sessiz vatandaş 2020-05-01 17:48:04

Sayın Siber sağlık bakanının koltuğunda gözünüz var galiba. Çünkü gündemde kalmak için çok çabalıyorsunuz, birilerinden sözmü aldınız nedir anlam veremiyoruz davranışlarınıza...

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