Siber:Cumhurbaşkanı başka yerde, Hükümet başka yerde, Meclis başka bir yerde

Siber, Cumhuriyet Meclisinde ve ülke gündeminde tartışmalara neden olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanması beklenen Ekonomik ve mali Protokol ile ilgili “ sanırım fazla konuşuyoruz, her soruya her an yanıt vermek zorunda değiliz. Bir takım görüşmeler varsa yanıtı erteleyebilirsiniz ama tepkisel yanıtlar bir güven kaybına yol açıyor. Bakanlar Kurulu ve Hükümet aslında tek bir organdır. Hükümetin aynı konuda bir bakanının başka diğer bakanının başka açıklamalarda bulunması normal kabul edilebilecek bir durum değildir.



Vatandaş tek bir hükümet görmek ister. Hani konuda olursa olsun Başbakan’ın ağzından çıkanları bir başka bakan daha başka ifade ederse veya bir bakan halka bir popülist müjde verir gibi bir açıklama yaptığı zaman; ki bunları da gördük, bir başka bakan veya başkan henüz bunların çalışması yapılmadı derse, burada genel olarak hükümetin halkta uyandırması gereken güven duygusu ve başarılı hükümet modeli zarar görür ve bu zarardan halkta payına düşeni alır” dedi.



“Hükümeti uyardı”



Bir hükümetin bir sözcüsü olur diyen Siber, “bir bakan her konuda demeç verirse bu bir demeç kargaşasına dönüşür, o zaman da doğruluk sorgulanır” dedi. Siber, 4’lü koalisyon demek, 4 ayrı hükümet var demek değildir” ifadesini de kullandı.





Kıbrıs konusu ve kendisinin de Kıbrıs konusu içinde hassas olduğu ve bu konuda Cumhurbaşkanlığına da mektup yazdığıkonusunu da değerlendiren Siber” Cumhurbaşkanına yazdığım bir mektup daha sonra basına verildi. Nüfusun çok önemli olduğu üzerinde durdum. Federasyonlarda dahi yüzde 20 ve yüzde 80 arasında bir federasyon kurulması durumunda yüzde 20’nin uluslararası konularda uzmanların verdiği bilgiye göre azınlık sınır olarak görüldüğünü kaydetti. O yüzden müzakere masasında nüfuz bilgimizi verirken hatalı bir durum olduğunu mektupta dile getirdim. Rum tarafı nüfusu Birleşmiş Milletler gözetiminde masaya 635 bin Kıbrıs Türk tarafı ise 220 bin olarak getirdi. Bunlar Ada da yaşanan nüfusun rakamlarıydı. Rum tarafı sonra bir düzeltme yaptı ve yurt dışında yaşanan nüfus oranım bu rakama dahil değildir diyerek ekleme yaptı ve nüfus sayısını 803 bin olarak bildirdi. Biz o noktada biz de bir hata yaptık mı acaba demedik. Bizde bir bakalım demedik. Geçtiğimiz günlerde eski içişleri bakanı Asım Akansoy’un bir açıklaması oldu. Asım bey içişleri bakanı olduğu zaman Cumhurbaşkanına 220 bin nüfusun sadece KKTC de yaşayan ve yurt dışında yaşayanların içinde olmadığı bir nüfus sayısı olduğunu bildirdiğini kaydetti. Bu konu müzakere masasında önemli bir hatamız. Çok merak ediyorum daha sonra Birleşmiş Milletlere bildirildi mi aslında bu 220 rakamı bizim de yurt dışında yaşayan kimlik sahibi vatandaşlarımızın yer almadığı bir rakamdır diye…Ülke nüfusu konusundaki son dönemde yaşanan tartışmaları değerlendiren Siber “Hükümet başka yerde, Cumhurbaşkanı başka yerde, Meclis başka bir yerde. Bu dağınıklığın halka yansıması kaostur” dedi.Siber Cumhurbaşkanlığına aday olup olmadığı konusundaki soruya ise, henüz karar vermediğini ve yaz sonuna doğru net kararın ortaya çıkacağını ifade etti.Siber son olarak geçtiğimiz haftalarda yine Ada Tv’de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ilgili Kıbrıs sorunu hakkındaki tutumu konusundaki eleştirilerine yönelik Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamayı değerlendi. yaptığım eleştirinin dikkate alınması güzel bir olay, olumlu karşıladım ama yanıtın içinde kullanılan cümleler çok rahatsız ediciydi. Bir cumhurbaşkanlığı makamının resmi açıklamasında “işte biz sizin gündemde kalma çabanızı ve amacınızın ne olduğunu biliyoruz dikkat et kendine zarar vereceksin” şeklinde bir açıklama benim tarafımdan da hoş karşılanıtdı. En üst makamın bu açıklaması çok rahatsızlık vericiydi. Hergün karşılaşabileceğimiz kişilerle ilgili daha hoşgörülü davranmamız gerekir.”