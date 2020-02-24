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“Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam”

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri çarşamba günü “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtılacak.

24 Şubat 2020 Pazartesi 19:20
“Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam”
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İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri çarşamba günü “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtılacak. Toplantı saat 11.00’de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal konut projesiyle amaçlanan şu şekilde ifade edildi:

“İhtiyaç duyulan bölgelerde konut sorununa çözüm üretmek; yurttaşlarımızın yaşadıkları topraklardan başka bölgelere göç etmeleri yerine, kendi bölgelerinde kök salarak, en temel insan hakkı olan elverişli konutlara sahip olmalarını sağlamak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde yayılmasına yardımcı olmak; sadece kırsal kesimlerde yaşayan gençlerin veya düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olması değil, kentte yaşayan ve ev sahibi olamayacak durumdaki vatandaşlarımızın da konut sahibi olabilmelerini sağlamak”

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanlığıSosyal Konut Projeleri
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