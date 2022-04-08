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Feci kazada yaralı var!
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SICAK GELİŞME! Feci kazada yaralının ismi belli oldu!

Türkeli Kavşağında yaşanan trafik kazasında yaralanan kişinin ismi belli oldu.

08 Nisan 2022 Cuma 13:42
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SICAK GELİŞME! Feci kazada yaralının ismi belli oldu!

Polisten kazayla ilgili verilen detaylı bilgi şu şekilde:

Bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa -Güzelyurt Anayolu üzerinde çift şeritli yolda Lefkoşa istikametine doğru seyreden İsmail KOCAMAN (E-68), yönetimindeki BV 906 plakalı salon araç sürücüsü, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Türkeli Kavşağına geldiğinde sağa dönüş yapıp  kavşak içerisinde durmayarak,  dikkatsizce yolun güney kısmında bulunan    Alayköy Anayol kavşağına giriş yapmaya çalışması sonucu o esnada Lefkoşa -Güzelyurt Anayol üzerinde Güzelyurt istikametine doğru sol şerit içerisinde seyretmekte olan Hasan CAFOĞLU (E-44) yönetimindeki ER 984 plakalı van aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan BV 906 plakalı araç sürücüsü İsmail KOCAMAN kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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