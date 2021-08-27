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Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı

Orman Dairesi, sıcak hava beklentisi uyarıları üzerine, ikinci bir duyuruya kadar ormanlık alanlara girişlerin izne tabi olacağını duyurdu.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:25
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Sıcak Hava Beklentisi Nedeniyle Ormanlara Giriş Yasaklandı

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesinin havanın daha da ısınacağı uyarıları üzerinde ikinci bir duyuruya kadar, her ne sebeple olursa olsun orman alanlarına giriş için izin alınması, izin için en de yakın Orman İstasyonuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Karzaoğlu, ayrıca Orman Dairesi tarafından izinlendirilmiş “ateşli” piknik alanları dışında
ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak,  izinlendirilmiş piknik alanlarında kontrollü bir şekilde mangal yakılabileceğini belirtti.

Karzaoğlu, en küçük dumanın dahi 177 veya 199’a bildirilmesinin yangına erken müdahale için çok önemli olduğunu da hatırlattı.

Son Güncelleme: 27.08.2021 12:26
Anahtar Kelimeler:
Orman DairesiSıcak HavaOrman
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