Sıcak hava etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre 14-20 Temmuz arasında hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
Yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklık iç kesimlerde 37-40, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre 14-20 Temmuz arasında hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre 14-20 Temmuz arasında hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek.
Yarın ve çarşamba günü sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Sıcaklık iç kesimlerde 37-40, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.