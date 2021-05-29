Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta, zaman zaman kuvvetli esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31, kıyılarda ise 29 derece dolaylarında olacak..
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü için hava tahminleri...
29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:43
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Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.