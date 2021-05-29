Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta, zaman zaman kuvvetli esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31, kıyılarda ise 29 derece dolaylarında olacak..