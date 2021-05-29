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Sıcak hava etkisini sürdürüyor

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü için hava tahminleri...

29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:43
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Sıcak hava etkisini sürdürüyor

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
Rüzgar; Güney ve Batı'dan orta, zaman zaman kuvvetli esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31, kıyılarda ise 29 derece dolaylarında olacak..

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