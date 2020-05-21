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Sıcak hava yarın etkisini kaybediyor

Sahra Çölünden gelerek bölgeyi etkisileyen sıcak hava yarın itibarıyla etkisini yitiriyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:27
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Sıcak hava yarın etkisini kaybediyor

Sahra çölünden gelerek bölgeyi etkileyen sıcak hava yarın itibarıyla etkisini yitiriyor, hafta sonuna sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur geliyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) ülkede etkili olan sıcaklıklar ve tozla ilgili açıklamada bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün iç kesimlerde 39-42, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek sıcaklığın yarından itibaren mevsim normallerine düşeceğini, iç kesimler ve sahillerde 27-30 dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

ARİFE GÜNÜ İLE BAYRAMIN İLK GÜNÜ YAĞMUR VAR

Atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak sıcaklıklarda 10-12 derece düşüş yaşanacağını dile getiren Buran, yarın akşamdan itibaren yer yer sağanak, arife günü ile Ramazan Bayramı’nın ilk günü ise sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini söyledi.

“ATMOSFER SİRKÜLASYON İÇİNDE, BUNLARIN YAŞANMASI NORMAL”

Buran, yer kürenin aşırı sıcak, atmosferin de serin olması nedeniyle kararsızlık şeklindeki yağışların zaman zaman etkili olabileceği uyarısında da bulundu.

Mayıs ayında 40 derecelere ulaşan sıcaklık konusunda değerlendirmede bulunan Raif İlker Buran, “1988, 1995 ve 2019 yıllarının mayıs ayında da 42 dereceleri gördük. Atmosfer sirkülasyon içinde, bunların yaşanması normal” dedi.

TOZ

Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, tozun da yağışlı havayla etkisini kaybedeceğini söyleyerek, “Yağışlardan sonra sıcaklık 3-4 derece artarak 32-34’e yükselecek” dedi.

“BU YAZ DA YİNE BUNALTICI SICAKLAR OLACAK”

Yazın nasıl geçeceğiyle ilgili soru üzerine Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde geçmesini beklediklerini kaydetti.

Buran, “Bu yaz da yine bunaltıcı sıcaklar olacak” diye konuştu.

“ARABADA SİGARA İÇMEK YASAKLANMALI. BU KONUDA CAYDIRICI CEZALAR OLMALI”

Yangınlar konusunda da konuşan, hava sıcaklığındaki yükseliş ve olası yangınlar konusunda ihbar da yayımladıklarını anımsatan Buran, insanların neden olduğu yangınlara ve etrafa atılan sigara izmaritlerine dikkat çekti.

Buran, “Arabada sigara içmek yasaklanmalı. Bu konuda caydırıcı cezalar olmalı” dedi.

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