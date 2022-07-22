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Sıcak havaya dikkat!

Sağlık Eski Bakanı Gülsen Bozkurt, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:31
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Sıcak havaya dikkat!
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Bozkurt'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Avrupa’da sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeni ile İspanya Portekiz ve Fransa’da alarm durumları yükseltildi . 7-18 Temmuz da 1065 kişi sıcaklıklar nedeni ile hayatını kaybetti.
Bizde de sıcaklıların  çok yüksek derecelerde seyrettiği bu günlerde hükümetten hiçbir uyarı yok, güneşin altında çalışan insanların sağlığına yönelik tedbir yok.
Koronavirusün patladığı ve sonbahara daha ağır salgınlar yaparak ölümlerin artacağına yönelik uyarılara rağmen, pekçok devlet kurumda maske kullanılmıyor. 
Teknecikte akut karbon monooksit zehirlenmesine yol açacak yanmamış yakıt artıklarının mevcudiyeti büyük tehlike yaratıyor.
Bütün bu ciddi sorunlar ortada iken hükümetten tık yok."

Son Güncelleme: 22.07.2022 11:47
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