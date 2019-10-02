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Sıcak ve nemli hava devam edecek

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:45
Sıcak ve nemli hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, 3 – 9 Ekim arası KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını bildirdi.

Buna göre, hava yarın ve Cuma günü açık ve az bulutlu, Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi parçalı ve az bulutlu, Salı parçalı çok bulutlu, Çarşamba parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 30 – 33 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

(BRT/TAK)

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HaberKKTC
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