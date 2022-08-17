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Sıcak ve nemli hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:28
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Sıcak ve nemli hava devam edecek


Daireden yapılan açıklamada, bu meteorolojik durum nedeniyle havanın yarın ve Cuma günü açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Cumartesi hava açık, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazar, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sisli olacak. Çarşamba günü hava açık öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 -40, sahillerde 32 – 35 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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