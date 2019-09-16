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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:13
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi,  ileriki günlerde de bölgemizin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini duyurdu. 
Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak; en yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.  
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek. 

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HaberKKTC
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ziya 2019-09-16 15:26:07

şu an da yağmur yağıyor....bunlar sıcak ve nemli havadan bahseder , klimayı söndürdük şu an....ne derseler tersi çıkıyor

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