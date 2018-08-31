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Sıcaklığın Pazartesi günü 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın Pazartesi ve Salı günü 42 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini açıkladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:37
Sıcaklığın Pazartesi günü 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, önümüzdeki bir hafta boyunca bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 

Hava; yarın ve Pazar günü açık ve az bulutlu, Pazartesi ve Salı günü açık ve az bulutlu sabah saatleri sisli, Çarşamba ve Perşembe günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, Cuma günü de parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31- 34 derece; Pazar ve Pazartesi günleri ise iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. 

Açıklamada, rüzgarın genellikle Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi. 

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SıcaklıkHava DurumuMeteoroloji DairesiGündemKıbrıs
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